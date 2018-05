Prorrogadas inscrições para especialização em Formação Docente para Educação Básica da UFCG

By

Novo prazo vai até sexta-feira, dia 11. Pós-graduação será ministrada no campus Cajazeiras

Foram prorrogadas até às 20h dessa sexta-feira, dia 11, as inscrições para o Curso de Especialização em Formação Docente para Educação Básica do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande (CFP/UFCG), campus Cajazeiras. São oferecidas 30 vagas.

O curso é voltado para graduados com licenciatura em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Das 30 vagas ofertadas, quatro serão reservadas para portadores de necessidades especiais e oito para a população negra (pretos, pardos e quilombolas) e pessoas trans.

As inscrições devem ser realizadas das 8h30min às 11h e das 19h às 20h no Protocolo do CFP. A taxa de inscrição custa R$ 60.

As aulas serão ministradas de 08 de julho de 2018 a 30 de setembro de 2019 às sextas-feiras, das 19h às 22h, e aos sábados, das 08h às 12h.

Para mais detalhes e informações acesse o edital.

Confira aqui o aviso de prorrogação das inscrições.

Fonte: Ascom