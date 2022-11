VOCÊ NO AZUL: Ação da CAIXA já possibilitou quitação de R$ 900 milhões em débitos para mais de 100 mil clientes

A campanha de renegociação de dívidas Você no Azul, da CAIXA, possibilitou a quitação de R$ 900 milhões em débitos em atraso para mais de 100 mil clientes do banco. O dado preliminar foi divulgado pelo banco nesta terça-feira, 22 de novembro.

A expectativa da campanha, que vai até o dia 29 de dezembro de 2022, é renegociar mais de R$ 1 bilhão em dívidas.

A Você no Azul possibilita renegociações com desconto de até 90% nas dívidas de créditos comerciais em atraso de pessoas físicas e jurídicas, conforme a situação individual de cada contrato.

O 13º Salário pode ser utilizado por clientes interessados em quitar os débitos em atraso na CAIXA. Cerca de 80% dos contemplados na campanha podem liquidar suas dívidas pagando até R$ 1 mil. São mais de 4 milhões de clientes pessoas físicas e 396 mil pessoas jurídicas com essas condições facilitadas de renegociação.

Essa é uma oportunidade para o cliente iniciar 2023 com as contas em dia e com maior controle do orçamento familiar.

Caso o cliente tenha duas dívidas acumuladas, também é possível fazer a renegociação, como explica o vice-presidente da Rede de Varejo da CAIXA, Júlio Volpp.

“Só para dar um exemplo, um exemplo clássico: às vezes, a pessoa está devendo o cartão de crédito e o cheque especial. É um cliente só, mas são dois contratos, e poderá renegociar as duas dívidas se estiverem atendidas nessa condição de atraso.”

Ainda segundo a CAIXA, cerca de 70% das propostas da campanha Você No Azul estão habilitadas para negociação por meio do site, app Cartões CAIXA e WhatsApp CAIXA, que é o 0800 104 0 104.

Os clientes também podem negociar ou acessar mais informações no site www.caixa.gov.br/vocenoazul. Outros canais de atendimento são os telefones 4004 0 104, para capitais, ou 0800 104 0 104, para demais localidades. Também fazem parte da campanha Você No Azul as Lotéricas CAIXA e o Caminhão Você no Azul, ação itinerante presente em várias cidades do país.

Fonte: Brasil 61