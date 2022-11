By

Airbus da LATAM fica em chamas após colidir com caminhão na decolagem

Uma tragédia quase aconteceu no Peru hoje quando um Airbus A320neo da LATAM colidiu com um caminhão durante a decolagem.

O caso aconteceu no Aeroporto Jorge Chávez em Lima no Peru, quando um A320neo da companhia latina estava na corrida de decolagem para Juliaca, mas um caminhão de serviço do aeroporto acabou entrando na frente. Dados da plaforma FlightRadar24 mostram que o jato de matrícula CC-BHB chegou a atingir 129 nós (238km/h) de velocidade antes da colisão.

O caminhão acabou atingindo em cheio a aeronave, que perdeu o controle ao atingir a sua asa direita no veículo. A asa e o motor do lado direito acabaram encostando no chão, e devido o impacto se iniciou um incêndio.

Aparentemente o caminhão estava num comboio de veículos que saiam de uma obra numa área anexa ao aeroporto. As primeiras informações dão conta que nenhum passageiro ou tripulante da LATAM ficou ferido, mas não está claro se os ocupantes do caminhão estão vivos.

As imagens impressionam já que a aeronave se arrasta pela pista em chamas, mas graças a uma ação rápida da tripulação e das equipes de emergência do aeroporto, o jato não explodiu e os passageiros conseguiram evacuar a aeronave pela própria pista.

Reportagem de Carlos Martins para o Aeroin