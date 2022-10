Wellington Roberto atribui derrota do filho ao Cabo Gilberto e a Nilvan Ferreira

By

Wellington Roberto atribui derrota do filho ao Cabo Gilberto e a Nilvan...

O deputado federal reeleito pelo PL, Wellington Roberto atribuiu a derrota do seu filho Bruno Roberto para o Senado, ao Cabo Gilberto e a Nilvan Ferreira que, segundo ele, decidiram votar no pastor Sérgio Queiroz do PRTB.

Wellington Roberto, disse ainda que nada do que foi acordado com e Executiva Nacional do partido para eleger o seu filho senador da República foi cumprido por Nilvan Ferreira e pelo Cabo Gilberto.

“O alvo deles seria eu, mas como viram que não conseguiriam porque tenho muito serviço prestado ao meu Estado, decidiram atacar o meu filho. Eu não aceito traição sempre trabalho com lealdade e firmeza e vou comunicar todo o que aconteceu aqui na Paraíba a Executiva Nacional do Partido”, disse o deputado.

Fonte: Blog do Bruno Lira