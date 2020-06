Xuxa apoia campanha contra Bolsonaro: ¨Somos 70 por cento¨

By

Xuxa Meneghel usou o seu perfil no Instagram para se posicionar politicamente e apoiar uma campanha contra o presidente de República, Jair Bolsonaro. Na rede social, a apresentadora compartilhou um vídeo com a hashtag #somos70porcento.

Criado pelo economista Eduardo Moreira, o termo “somos 70 por cento” se refere a alusão da última pesquisa realizada pela Datafolha. “O problema do Brasil é que os 70% se sentem como 30% e os 30% como 70%. É hora de agir com coragem”, escreveu Eduardo no Twitter.

Em postagens no micro blog, o economista relata que “70% rejeitam aproximação ao Centrão (Datafolha); 70% acham Bolsonaro Péssimo/Ruim/Regular; 70% apoiam medidas de isolamento Mais de 70% sabem que a terra é redonda #Somos70porcento”.

Vale ressaltar que o levantamento do Instituto Datafolha entrevistou 2.069 pessoas, com margem de erro de dois pontos percentuais.

