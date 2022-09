92 VAGAS: Concurso público da UFPB tem banca organizadora definida

By

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) será o organizador do próximo concurso público da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A definição da banca organizadora foi publicada na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial da União (DOU).

Ao todo, o certame ofertará 92 vagas em cargos de servidor técnico-administrativo (níveis médio, intermediário e superior). O edital está em fase de elaboração e deve ser publicado pela banca organizadora no final do mês de outubro, estabelecendo o calendário do concurso.

De acordo com o reitor Valdiney Gouveia, as vagas são para provimento imediato, após a homologação dos resultados. “Assim que terminar o concurso e pudermos fazer a nomeação, o faremos. As nomeações acontecerão a partir de 2023, uma vez que estamos em período de eleições”.

Segundo a Pró-reitora de Gestão de Pessoas (Progep), Rita de Cássia Pereira, nos últimos anos a UFPB teve uma redução significativa dos seus quadros, principalmente devido às aposentadorias. Entre os cargos com maior demanda está o de assistente em administração. Assim, embora esteja prevista a oferta de mais de 70 vagas para este cargo no atual concurso, há a possibilidade de que seja convocada grande parte do cadastro de reserva durante seu período de vigência.

Fonte: Ascom