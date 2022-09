Cidade de Pocinhos da Exemplo e tem quase 100% de cobertura Vacinal

Contrariando a cobertura vacinal nacional e estadual o município de Pocinhos no interior da Paraíba tem muito a comemorar. Enquanto no Brasil a cobertura vacinal e de está na faixa de 52,9 %, na Paraíba em média 68,4% no município a cobertura vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade é de quase 100%.

Em entrevista a Rádio Borborema e TV Arius a prefeita Eliane Galdino afirmou que a cobertura vacinal de crianças e adolescentes e da cidade está 100%. Esses números foram alcançados primeiro pela preocupação da gestão que realiza buscas ativas em todos os pontos da cidade para que nenhuma criança fique sem imunização, além das buscas ativas outra atitude para que todas fiquem vacinados e a exigência por parte das escolas do município que todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino apresentem o cartão de vacina atualizado onde os professores e diretores das escolas acompanham, outro ponto bastante significativo para que todas as crianças da cidade sejam vacinados e o programa criando pela prefeitura o “Renda Solidaria” para as famílias que recebem menos de 1 salário mínimo e tem crianças na escola com cartão de vacina atualizado.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação vai até o dia 9 de setembro nas unidades básicas. Para as crianças e adolescentes estão disponíveis as vacinas BCG; hepatite A, hepatite B; penta; pneumocócica 10-valente; pneumocócica 23-valente; poliomielite inativada (VIP) e poliomielite oral (VOP); rotavírus humano; meningocócica C (conjugada), meningocócica ACWY (conjugada); febre amarela; tríplice viral; tetraviral; tríplice bacteriana (DTP); dupla adulto (dT); varicela e HPV quadrivalente.

A atualização da caderneta vacinal aumenta a proteção das crianças e adolescentes contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos, hospitalizações e óbitos. Todos os imunizantes são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.