Alcindor Villarim reage às críticas do secretário de Saúde à Prefeitura de Campina Grande: “Romero conquistou vitórias contra a Covid-19 porque nunca seguiu a cartilha de Geraldo Medeiros”

Secretário chefe do Gabinete do Prefeito diz que plano e bons resultados da cidade sempre incomodaram os alarmistas

O secretário-chefe do Gabinete do Prefeito de Campina Grande, Alcindor Villarim, rebateu nesta quinta-feira, 24, críticas do secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, a decreto do prefeito Romero Rodrigues autorizando o funcionamento do setor comercial, restaurantes e similares durante o período de natal e fim de ano. Alcindor observa que Romero, desde que eclodiu a pandemia, sempre fez uso do bom senso na tomada de decisões, tendo como parâmetros dados científicos e técnicos – a grande maioria tendo como referência relatórios da própria Secretaria Estadual de Saúde.

– Lamentável, mesmo, é o secretário Geraldo Medeiros, durante todo esse tempo, sempre fazer projeções catastróficas contra Campina Grande, que, na contramão de todo seu alarmismo histérico, sempre apresentou o melhor desempenho no combate à pandemia na Paraíba, segundo atestam os relatórios epidemiológicos do próprio Estado.

Alcindor Villarim lembra que, se dependesse de Geraldo Medeiros, Campina Grande teria sido incluída na lista de resultados questionáveis de cidades que se submeteram ao lockdown (fechamento total da cidade) há alguns meses; não teria adotado os protocolos de assistência do Município às pessoas infectadas já no processo inicial da doença; não teria montado uma estrutura que inibiu, durante muito tempo, as próprias “ondas” de infecção vaticinadas pela Secretaria de Saúde Estadual.

– Desde o início – e talvez isto seja algo que incomode bastante ao secretário, que confunde política pública com política partidária -, Campina Grande sempre fez seu dever de casa. É a cidade que melhores resultados apresentou na recuperação de pessoas infectadas; foi pioneira na distribuição de meio milhão de máscaras com a população; montou uma estrutura de atendimento, desde a porta de entrada, na UPA Dr. Maia, no Alto Branco, até o suporte de alto nível do Hospital Pedro I, e nunca, nem de longe, apresentou evidências de estar à beira de um colapso, apesar da clara torcida nesse sentido por parte de Geraldo Medeiros – contra-atacou o chefe de Gabinete da Prefeitura.

Para Alcindor Villarim, Romero Rodrigues saiu um gigante no combate à pandemia em Campina Grande, durante todos esses meses, porque teve a coragem de enfrentar o problema – e não de dentro de gabinetes, na reclusão e conforto de casa. “Romero foi para a linha de frente: distribuiu máscaras, participou das equipes de higienização, montou o próprio gabinete no Hospital Pedro I e manteve o foco, 24 horas por dia, a uma luta renhida contra não só a doença, mas contra aqueles que, como Geraldo Medeiros, se contenta em espalhar histeria, comprometendo a saúde financeira de milhares de pequenas empresas prestadoras de serviços, que nunca se recusaram a cumprir protocolos, por mais rígidos que fossem.

– Romero é um homem público de muita personalidade, tem precedentes de sucesso no seu trabalho e da equipe contra a pandemia em Campina Grande, nunca se acovardou diante dos desafios e acredita que, com equilíbrio e bom senso, é perfeitamente possível se combater e conviver com a pandemia sem que se mantenham tantos sacrifícios às pessoas e às empresas – conclui Alcindor.

Fonte: Codecom