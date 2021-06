Aos 79 anos, senador José Serra é internado com Covid em SP, senador se vacinou com 2 doses da CORONAVAC em Março

By

Aos 79 anos, senador José Serra é internado com Covid em SP,...

O senador José Serra foi internado, nesta quarta-feira (23), no Hospital Sírio Libanês, no Centro da capital paulista. Ele tem 79 anos de idade e foi diagnosticado com Covid-19 na terça-feira (22).

Serra já tomou as duas doses da vacina CORONAVAC dia 11 de fevereiro e a segunda dose dia 11 de março

Por meio de nota, a assessoria do senador disse que “sua hospitalização é preventiva e para realização de exames, e garante também a segurança de familiares e pessoas próximas ainda não vacinadas”.

Fonte: Folha Política