Após análise, governo libera auxílio emergencial 2021 para mais 236 mil famílias

O Ministério da Cidadania liberou um novo lote de aprovados para receber a 1ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. O novo grupo é formado por 236 mil famílias que foram consideradas elegíveis após o reprocessamento de dados feito pela Dataprev. Os brasileiros que aguardam uma resposta para a situação “em processamento” já podem consultar desde o último sábado (10) se fazem parte dessa nova leva de aprovados.

A consulta pode ser feita pelo site do Ministério da Cidadania. O órgão informou que o pagamento para este grupo inicia já nesta semana, na próxima quinta de 15 de abril.

Desde que foi aberta a consulta à lista dos aprovados para receber o Auxílio 2021, no dia 2 de abril, muitos brasileiros ficaram em dúvida quando encontraram a mensagem “em processamento” no portal da Dataprev.

Como o governo federal decidiu não abrir um novo prazo para cadastramento, a análise de elegibilidade foi feita com base nos cadastros ativos em dezembro de 2020, ou seja, o governo só vai conceder o auxílio 2021 para quem recebeu alguma parcela do Auxílio original ou extensão no último mês do ano passado. Com base nisso, a Dataprev juntamente com o Ministério da Cidadania fez o processamento dos dados já existentes conforme as novas regras do auxílio deste ano.

Novos aprovados começam a receber na quinta

O Ministério da Cidadania já divulgou a data de crédito da primeira parcela do Auxílio para estas 236 mil novas famílias aprovadas. O cronograma de pagamento para este grupo será incorporado no calendário oficial já divulgado.

Para isso, a Caixa Econômica Federal fará o depósito nesta próxima quinta-feira (15) para os aprovados nascidos entre janeiro e maio. Já os beneficiários que fazem aniversário de junho em diante vão ser contemplados pelo calendário normal de repasses. Veja como fica o crédito do Auxílio 2021 para os novos aprovados:

Nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio: 15 de abril

Nascidos em junho: 18 de abril

Nascidos em julho: 20 de abril

Nascidos em agosto: 22 de abril

Nascidos em setembro: 25 de abril

Nascidos em outubro: 27 de abril

Nascidos em novembro: 29 de abril

Nascidos em dezembro: 30 de abril

O calendário de saque da 1ª parcela para este grupo também seguirá as datas normais, liberando a retirada do dinheiro em espécie somente a partir de 4 de maio para os nascidos em janeiro.

