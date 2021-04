“Isso aqui é uma falta de respeito”: Agentes de saúde em Massaranduba rechaçam contraproposta do PCCR da prefeitura

O Sintab Massaranduba realizou na última sexta-feira, dia 09, Assembleia remota com os agentes de saúde ACS e ACE para deliberar sobre a contraproposta apresentada pela gestão do prefeito Paulo Oliveira (PSDB) sobre as negociações em torno da construção do PCCR da categoria. De maneira unânime e categórica, os servidores rechaçaram o projeto da prefeitura e consideraram uma falta de respeito com os agentes de saúde. Por conta disso, o Sintab está organizando estratégias para impedir a aprovação deste projeto que vai prejudicar de sobremaneira as condições de trabalho do servidor.

De acordo com a diretora do Sintab Massaranduba, Saionara Tavares, a gestão descumpriu com a palavra acordada em negociação realizada com o sindicato. “Não sei nem se podemos chamar isso de Plano de Cargos”, lamentou Saionara. Entre os pontos mais polêmicos, foram retirados dos agentes de saúde o direito a insalubridade, as gratificações, o décimo terceiro, as progressões horizontais e, ainda, ameaças a estabilidade do servidor por meio de métricas para avaliar o desempenho dos ACS e ACE através de uma comissão.