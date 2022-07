By

O PDT oficializará candidatura à Presidência do ex-ministro Ciro Gomes

O PDT realiza nesta quarta-feira (20) sua convenção nacional que oficializará a candidatura à Presidência do ex-ministro Ciro Gomes, em Brasília.

O encontro será realizado das 15h às 18h, de forma híbrida, ou seja, presencialmente, na sede nacional da legenda na capital federal, e virtualmente, por meio de uma plataforma online.

Ciro ainda não anunciou quem será seu candidato a vice-presidente. Ele disputará as eleições presidenciais pela quarta vez. Nas outras três (1998, 2002 e 2018), não conseguiu chegar ao segundo turno.

Apesar de figurar na terceira colocação no agregador de pesquisas de intenção de voto CNN/Locomotiva, o pedetista não conseguiu, até aqui, conquistar o apoio de outra sigla à sua pré-candidatura. Além disso, Ciro pode perder ou ter que dividir os palanques estaduais do próprio partido.

Como mostrou a âncora da CNN Daniela Lima, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta conquistar apoio de integrantes do PDT. O pré-candidato a governador no Rio de Janeiro Rodrigo Neves (PDT) demonstra publicamente ser simpático a Lula. No Maranhão, o pré-candidato Weverton Rocha (PDT) também é favorável ao petista.

O partido do ex-ministro puxa a lista das convenções para escolher e oficializar candidaturas para as eleições de outubro. Elas se iniciam nesta quarta (20) e vão até o dia 5 de agosto.

Fonte: F5