Ataque a tiros deixa um morto na noite desta sexta-feira (22) na Zona da Mata paraibana

Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (22), no município de Sapé, que fica na Zona da Mata da Paraíba. De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel ou de Urgência (SAMU) a vítima foi atingida por três tiros, por volta das 19h30.

O crime aconteceu próximo à rodovia estadual PB-041, que liga a cidade de Sapé até o município de Capim, conhecida na região como “Saída para a usina Santa Helena”.

Um dos socorristas do SAMU informou que dois tiros atingiram a região do tórax e outro o abdômen. A identificação da vítima não foi divulgada e não há informações sobre suspeitos.

A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu ao local do crime. Os policiais isolaram a área até a chegada da perícia.

Fonte: T5