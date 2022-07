Eleições 2022: convenções partidárias começam neste sábado (23) na PB; veja calendário

O calendário de convenções partidárias começam neste sábado (23) na Paraíba. Das sete pré-candidaturas ao governo estadual, cinco já definiram datas e locais para a realização dos eventos que vão confirmar as chapas majoritárias. De acordo com o prazo estabelecido pela Justiça, as convenções vão ocorrer até o dia 5 de agosto, de forma presencial, virtual ou híbrida.

Confira a programação das convenções partidárias na Paraíba:

A programação das convenções será aberta pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Neste sábado (23), a legenda deve confirmar as candidaturas de Antônio Nascimento ao governo e Alice Maciel para vice. O evento está marcado para acontecer às 15h, de forma virtual.

Na próxima quinta-feira (28), será a vez do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que deve oficializar o nome do ex-deputado Major Fábio como candidato ao governo e do pastor Sérgio Queiroz ao Senado. O evento vai acontecer às 16h na Domus Hall.

No dia 31, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) vai lançar a candidatura de Pedro Cunha Lima ao governo. O evento está marcado para às 9h45, na Arena Medow, em Campina Grande, e deve lançar também a candidatura de Efraim Filho, do União Brasil, para o Senado Federal.

No último dia para as convenções partidárias, 5 de agosto, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB) devem confirmar a candidatura de Veneziano Vital e João Azevêdo, respectivamente. O evento do PSB será no Forrock, às 16h. Já o do MDB acontece na sede do Esporte Clube Cabo Branco às 13h, ambos em João Pessoa.

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o Partido Liberal (PL) ainda não têm data confirmada para as convenções.

Fonte: F5