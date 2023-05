Novos cartões do Bolsa Família já estão disponíveis, Veja como solicitar o seu

By

Novos cartões do Bolsa Família já estão disponíveis, Veja como solicitar o...

A entrega do novo cartão de saque do Bolsa Família é algo que os beneficiários do programa aguardam há muito tempo. Felizmente, foi anunciado por Maria Rita Serrano, a nova presidente da Caixa, numa celebração que celebrou os primeiros 100 dias do executivo, o responsável pela instituição financeira. A expectativa é que mais de 7 milhões de unidades sejam entregues nos próximos meses. Quer saber mais sobre o assunto? Então, veja abaixo.

7 milhões de novos cartões do Bolsa Família

Direita! Segundo o governo federal, todos, sem exceção, devem receber o cartão do benefício. No entanto, é importante esclarecer que o cartão está sendo entregue de forma gradativa, dando preferência aos beneficiários que ainda não possuem a tecnologia para sacar benefícios de transferência de renda. Em regra, todos os beneficiários têm direito a receber um cartão.Direita! Segundo o governo federal, todos, sem exceção, devem receber o cartão do benefício. No entanto, é importante esclarecer que o cartão está sendo entregue de forma gradativa, dando preferência aos beneficiários que ainda não possuem a tecnologia para sacar benefícios de transferência de renda.

enquanto outros sequer têm previsão de quando devem recebê-lo. Além disso, é preciso levar em conta que, além da significativa expansão do território brasileiro, novos beneficiários continuam participando de programas sociais. Portanto, para aqueles que ainda não a receberam, é necessário suprimir a ansiedade. Isso se deve ao fato de não haver uma data fixa para a entrega do cartão. Alguns segurados já receberam o cartão,enquanto outros sequer têm previsão de quando devem recebê-lo. Além disso, é preciso levar em conta que, além da significativa expansão do território brasileiro, novos beneficiários continuam participando de programas sociais.

Preciso solicitar a entrega?

de acordo com as regras de prioridade de entrega. Portanto, para receber o cartão, é necessário apenas manter os dados em um único cadastro (CadÚnico) atualizados. Indo direto ao ponto, não. Ou seja, o beneficiário não precisa pedir cartão, já que ele é enviado para os endereços de todos os beneficiários cadastrados no Bolsa Família,de acordo com as regras de prioridade de entrega. Portanto, para receber o cartão, é necessário apenas manter os dados em um único cadastro (CadÚnico) atualizados.

Nesse sentido, quem ainda não compareceu ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para mudar de endereço e fazer a mudança deve ir o quanto antes. Afinal, caso você não mude de endereço, o cartão será entregue em outra residência, e o segurado pode perder a ferramenta para saque.

Por isso, segundo a empresa, as entregas não podem ser feitas em áreas de difícil acesso ou em áreas de risco. Para esses segurados, o cartão é depositado no CRAS ou Caixa Econômica Federal mais próximo do local de residência. Também é importante esclarecer que o cartão é entregue pelos Correios.Por isso, segundo a empresa, as entregas não podem ser feitas em áreas de difícil acesso ou em áreas de risco. Para esses segurados, o cartão é depositado no CRAS ou Caixa Econômica Federal mais próximo do local de residência.

da Caixa Econômica Federal mais próxima de sua residência para realizar os saques com cartão. Ainda assim, é importante informar que apenas o beneficiário pode fazer saques com cartão. Isso significa que os segurados que residem em áreas de risco ou de difícil acesso devem comparecer presencialmente na unidade ou agência do CRASda Caixa Econômica Federal mais próxima de sua residência para realizar os saques com cartão. Ainda assim, é importante informar que apenas o beneficiário pode fazer saques com cartão.