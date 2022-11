By

O município de Riacho dos Cavalos Sertão paraiba registrou um nível recode de chuva neste final de semana em pleno mês de novembro.

Riacho dos Cavalos que teve índices pluviométricos de destaque foi. No domingo dia (06) em alguns locais choveu 95 mm (milímetros).

O que chama atenção e que esse periodo e de seca no sertão as vezes chuvas são registradas, mas não com tanta intensidade.