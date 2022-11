Homem suspeito de agredir adolescente de 13 anos é preso em CG

By

O suspeito foi preso pela Delegacia de Homicídios de Campina Grande na sexta-feira (4). O homem que tem 35 anos, confessou o crime e disse que estava sob efeito de drogas quando praticou as agressões. Segundo a Polícia, ele é cunhado da vítima

O crime aconteceu na quinta-feira (3), no bairro de Bodocongó na zona oeste de Campina Grande, no Agreste da Paraíba. A adolescente de 13 anos ficou gravemente ferida após ser atacada com golpes de marreta na cabeça.

Em entrevista, uma irmã da vítima disse que a arma utilizada teria sido uma foice, mas de acordo com a delegada Nercília Dantas, responsável pelo caso, uma marreta foi usada nas agressões. A arma foi apreendida pela Polícia.

Fonte: F5