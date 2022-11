Avião cai em lago na Tanzânia e 26 das 43 pessoas a bordo foram resgatadas com vida

By

Um avião da companhia aérea Precision Air caiu no Lago Victoria, na Tanzânia, ao se aproximar do aeroporto de Bukoba, informou a estatal Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) neste domingo (6). Via G1

Segundo a agência de notícias Reuters, até agora 26 das 43 pessoas a bordo foram resgatadas com vida no local. Até a última atualização desta reportagem, não há informações sobre o estado de saúde dos outros passageiros, mas a TBC confirmou que ao menos 3 pessoas morreram.

Barcos de resgate foram enviados e equipes de emergência continuam resgatando passageiros presos no avião, acrescentou a TBC.

O avião partiu da capital Dar es Salaam e “caiu no Lago Vitória esta manhã devido a uma tempestade”, informou a TV.

A Precision Air, a maior companhia aérea privada da Tanzânia, identificou o avião como sendo o voo PW 494 e disse que estava “envolvido em um acidente quando se aproximava do Aeroporto de Bukoba”. O comunicado da companhia aérea não deu mais detalhes.

O Aeroporto de Bukoba fica às margens do Lago Vitória, o maior lago da África.

Fonte: Primeiras Notícias