Nova diretoria: Sintab tem primeira chapa inscrita para diretoria

A Comissão Eleitoral 2022 do Sintab comunica a homologação da CHAPA 1, intitulada “Experiência, Resiliência e Ação”, com a candidata a presidente Mônica Cristina e vice, Márcia Nogueira. Mônica é professora e atualmente é vice-presidente do Sintab. Já Márcia é Agente Comunitária de Saúde (ACS) e no momento está como Secretária de Coordenação de Delegados de Base.

Ainda é esperado que outra chapa com integrantes da atual diretoria, seja apresentada nos próximos dias para também concorrer à direção do Sintab.

As Chapas concorrem para o mandato vigente de 2023/2026. As eleições do Sintab acontecem no próximo dia 29 de novembro, com urnas fixas e itinerantes a serem divulgadas posteriormente. Para mais informações, entre em contato com a Comissão Eleitoral pelo WhatsApp (83) 9-9377-6662 ou através do e-mail: comissaoeleitoralsintab2022@gmail.com.