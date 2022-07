By

Conab estima a maior safra de trigo da história do Brasil

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que a safra de trigo de 2022 do Brasil deve chegar a 9 milhões de toneladas. É a maior colheita já registrada pelo órgão na história do país.

Em comparação ao recorde anterior, registrado em 2021, o crescimento é quase 20%. Os dados da Conab mostram que a expansão da colheita de trigo no Brasil está mais relacionada com o incremento da produtividade (10%) que ao aumento da área plantada (cerca de 7%).

Desde que o histórico feito pelo órgão teve início, a safra do grão cresceu mais de quatro vezes. O incremento foi de 7 milhões toneladas sobre a colheita de 2 milhões de toneladas realizada em 1976. A produtividade saiu de pouco menos de 700 quilos por hectare para pouco mais de 3 mil quilos por hectare.

No Brasil, a maior parte do trigo é colhido na Região Sul, que neste ano deve dar origem a quase 8 milhões de toneladas. Mas a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estuda meios de ampliar o plantio para outras partes do país.

A estatal desenvolveu, por exemplo, um cultivar adaptado para regiões de cerrado. De acordo com Celso Moretti, presidente da empresa, essa planta produz o grão com boa qualidade. “É o chamado trigo pão, ele tem 15% de proteínas e é um dos melhores trigos do mundo, comparável ao argentino”, comentou.

Caminho para o trigo no Brasil

As estimativas da Conab sobre a safra confirmam as análises expostas por Evaristo de Miranda, ex-chefe da Embrapa Territorial, em um artigo publicado naEdição 107 da Revista Oeste. Em “O Brasil não precisa importar trigo”, o pesquisador explicou que o grão pode seguir o caminho da soja e do milho nas últimas décadas. “Em 20 anos, o Brasil passou de 35 milhões de toneladas de milho por ano para cerca de 120 milhões”, comparou.

Fonte: Revista Oeste