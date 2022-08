Concurso suspenso em Cacimbas: Tribunal de Contas da Paraíba suspende concurso realizado pela câmara de vereadores

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), recomendou a suspensão do concurso n° 001/2022, que estava sendo realizado pela Câmara Municipal de Cacimbas – PB, cuja empresa contratada era a: João de Sousa Leite Filho – EPP.

O certame oferecia vagas para: Procurador Jurídico, Contador, Arquivista, Agente Administrativo, Técnico em Contabilidade, Auxiliar de Serviços Gerais, Guarda e Motorista.

A denúncia foi realizada por um dos Vereadores do município, Edjan Marques de Lima, que entre as diversas irregularidades apontadas, a Auditoria do TCE/PB ainda relatou: inobservância a Lei de responsabilidade fiscal, irregularidade no processo de contratação, que foi realizado por dispensa de licitação, vícios legislativos, entre outros.

Fonte: Patosonline com Assessoria