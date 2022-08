Pollyana recebe apoio da Prefeitura de Areial em caravana pelo interior do estado

A deputada estadual e candidata ao Senado Federal Pollyanna Dutra está percorrendo o estado em caravana com o governador João Azevêdo, o candidato a vice-governador Lucas Ribeiro, e lideranças locais. Neste domingo (21), em sua passagem por Areial, Pollyanna recebeu o apoio da prefeitura e da primeira-dama da cidade, Sílvia Benjamin, que é candidata a deputada estadual e servidora pública do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Sílvia destacou a presença de Pollyanna na chapa majoritária e declarou o seu apoio, pedindo a confiança da população na candidata. “Quero pedir um voto para o Senado. Nós resolvemos votar numa pessoa que me identifiquei logo de cara, uma pessoa que eu já admirava como deputada estadual. Aqui em Areial, vamos votar para senadora em Pollyanna Dutra”, disse.

Pollyanna agradeceu o apoio e destacou a que honrará o compromisso com Areial e com a Paraíba. “Fico honrada em receber o apoio de Sílvia, do prefeito Adelson e dessa cidade, que me recebe tão bem. Não sou qualquer mulher, sou uma mulher que, assim como Sílvia, se compromete com uma Paraíba melhor. Gratidão pela confiança e acreditem que chegaremos lá para fazermos, ao lado do presidente Lula, uma Paraíba e um país melhor para todos”, afirmou.

Pollyanna segue percorrendo ainda mais cidades neste domingo, junto ao governador João Azevêdo, e tem sido recebida com identificação pela população.

