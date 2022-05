Confirmado Rai Saia Rodada na programação d’O Maior São João do Mundo

Foic confirmada a presença do cantor Raí Saia Rodada, na programação d’O Maior São João do Mundo 2022. Raí se apresentará no dia 06 de julho. Intérprete dos sucessos Filho do Mato, Bebe e Vem Me Procurar, Storiezin, entre outros, o potiguar Raí se apresentará no dia 06 de julho, no palco Genival Lacerda.

Em 2019, última edição presencial d’O Maior São João do Mundo, antes da pandemia, o show de Raí lotou o Parque do Povo, numa noite que teve ainda Márcia Felipe e que registrou um dos maiores públicos da edição, sendo necessário o fechamento dos portões. Além disso, a música Bebe e Vem Me Procurar foi a mais tocada no Quartel General do Forró, estando no repertório de 90% dos artistas que se apresentaram no palco da Arena de Shows.

O Maior São João do Mundo 2022 será aberto no dia 10 de junho, com shows de Flávio José, Xand Avião, Nonato Neto e João Lacerda. A festa prossegue até 10 de julho, com cerca de mil atrações, entre cantores, bandas, trios de forró, quadrilhas juninas e grupos folclóricos, que se apresentarão no Palco da Arena de Shows, Pirâmide, Palco Cultural, Ilhas de Forró, nos distritos de Galante e São José da Mata, na Vila do Artesão, entre outros locais.