Casas da Cidadania voltam a funcionar apenas para emissão de RG

As Casas da Cidadania começam a ser reabertas a partir do dia 22 de setembro oferecendo os serviços de maneira gradual. Os espaços estão com os serviços suspensos desde março deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus, mas inicialmente somente voltarão a funcionar as Casas instaladas nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, apenas para emissão do Registro Civil (RG – carteira de identidade). Em ambas cidades, o atendimento deve ser agendado no endereço http://portaldacidadania.pb.gov.br/.

Nessa primeira fase da reabertura, em João Pessoa, voltarão a funcionar apenas as Casas da Cidadania instaladas nos Shoppings Tambiá e Manaíra, em horário reduzido, das 8h às 13h; já em Campina Grande, o funcionamento será das 9h às 14h.

A reabertura atende especialmente à grande demanda de solicitação do RG, um dos serviços prioritários nas Casas, embora o Instituto de Polícia Científica (IPC), mesmo com a suspensão do funcionamento destes espaços, tenha continuado trabalhando e não deixou de atender às situações emergenciais da população, mas com o novo normal não está conseguindo suprir a necessidade daqueles que buscam o serviço.

O secretário do Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira, explicou que as Casas voltarão de maneira gradual principalmente para atender os apelos da população. “Nesse momento, estamos abrindo apenas o serviço de emissão do RG para garantir esse direito à documentação básica no exercício da cidadania. Então aos poucos vamos retomando as atividades de forma segura e eficiente, sem gerar aglomeração e respeitando o protocolo de segurança da pandemia”, destacou.

O gerente executivo das Casas da Cidadania, William Tejo, por sua vez, ressaltou a importância da volta desse serviço devido à necessidade do público. “A reabertura vem trazendo novos avanços com a tecnologia da biometria, garantindo o atendimento mais rápido e seguro, mas continua por agendamento dando mais qualidade à população que procura, e em breve, serão reabertos os postos da Polícia Federal com emissão de passaporte e Energisa”, adiantou.

Para emissão do RG, as pessoas devem primeiro agendar o atendimento no endereço eletrônico http://portaldacidadania.pb.gov.br/ , clicando na aba Segurança Pública e, em seguida, em Agendamento de Carteira de Identidade Civil. A medida respeita o protocolo de segurança para este período de pandemia e evita aglomeração de pessoas.

As Casas da Cidadania são vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Humano (Sedh) e têm o objetivo de disponibilizar para a população serviços de vários órgãos públicos e também da iniciativa privada em um único ambiente, dando maior comodidade para os usuários. Atualmente, 25 postos de atendimentos são distribuídos em diversas regiões do estado.

Fonte: Redação com Secom-PB