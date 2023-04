Congresso aprova recursos para piso da enfermagem, reajuste de servidores e tambem do Bolsa Família

By

O Congresso Nacional aprovou, nesta quarta-feira (26), o projeto de lei que viabiliza o piso nacional para profissionais de enfermagem. A proposta abre um crédito de R$ 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.

Também foi aprovado o projeto que reajusta o salário dos servidores públicos do Poder Executivo federal.

A votação dos projetos foi feita em conjunto e de forma simbólica (ou seja, sem o registro individual do voto de cada parlamentar).

Os textos seguem, agora, para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O piso nacional da enfermagem foi aprovado pelo Congresso no ano passado, mas foi suspenso por determinação do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), sob o argumento de que não haveria recursos previstos para o pagamento desse novo piso salarial.

O projeto aprovado pelo Congresso agora repassa R$ 7,3 bilhões para o Ministério da Saúde, que repassará esse dinheiro aos estados e municípios para que os prefeitos e governadores possam arcar com esse aumento de despesa provocado pelo novo piso salarial.

Já o projeto do reajuste possibilita a concessão do aumento de 9% para os servidores públicos federais.

O texto autoriza mudanças necessárias para a concessão e abre um crédito para complementar o pagamento da despesa, de cerca de R$ 176,3 milhões neste exercício, e de cerca de R$ 280,6 milhões, anualizado.

Também foi aprovado um projeto de lei que abre R$ 71,4 bilhões para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome arcar com o novo Bolsa Família. Na prática, a proposta transfere o montante do extinto Auxílio Brasil para o novo programa.

Fonte: Edna soares