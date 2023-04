Pacheco quer instalação da CPMI dos atos golpistas após o dia 1º de maio

Com a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, feita ontem pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o próximo passo é a indicação dos membros do colegiado, o que é definido pelo critério da proporcionalidade de bancadas de blocos e partidos ou por acordo. Na avaliação do parlamentar, “a instalação, efetivamente, (ocorrerá) a partir da semana que vem, após o feriado de 1º de Maio”

Apesar da pressão da oposição, o governo vem conseguindo articular nas duas Casas para ter maioria na composição da comissão. Na Câmara, a maior parte das indicações, seis no total, caberá ao blocão do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). O grupo é presidido pelo governista Felipe Carreras (PSB-PE). O segundo bloco, comandando pelo MDB, aliado do PT, vem logo em seguida, com cinco membros. O governo deve ter vantagem na Câmara, com nove indicados.