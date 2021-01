COVID-19: Mais da metade dos que precisaram de UTI,morreram

By

Seis a cada dez pessoas que foram infectadas pelo coronavírus e precisaram de internação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) morreram no Brasil, de acordo com estudo publicado na última sexta-feira (15) na “The Lancet Respiratory Medicine”.

A pesquisa levou em consideração informações de mais de 254.288 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 no país em testes RT-PCR, tipo que detecta a presença do material genético do vírus.

Os pacientes incluídos na pesquisa tiveram a doença entre 16 de fevereiro e 15 de agosto de 2020, com registro no Sivep-Gripe, um dos sistemas do Ministério da Saúde onde cada unidade de saúde dos municípios inclui os casos graves e mortes devido à doença.

A idade média dos pacientes foi de 60 anos, sendo que 14.979 pessoas não apresentaram nenhuma comorbidade (16% do grupo). Mais de 90% dos infectados presentes no estudo apresentaram um desfecho para a doença – morte ou alta hospitalar – antes da finalização da pesquisa.

Dados gerais de mortalidade:

– 87.515 pacientes de 232.036 morreram devido à doença: taxa geral de 38%

– Entre os que precisaram ir para a UTI, a taxa de mortalidade é de 59% (seis a cada dez) – 47.002 de 79.687; veja abaixo no gráfico a taxa por região do Brasil

– A mortalidade é ainda maior entre os pacientes que precisaram de ventilação mecânica: 80% (36.046 de 45.205)

– No Nordeste, 31% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica, em comparação com 23% do Sul

– A mortalidade hospitalar de pessoas com menos de 60 anos no Nordeste foi de 31%; no Sul, foi de 15%

Fonte: Globo