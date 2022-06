COVID-19: Paraíba registra novos casos e óbitos; veja o boletim

Nas últimas 24h foram confirmados 102 casos de Covid-19 na Paraíba, todos leves. Até esta terça-feira (21) o estado já contabilizou um total de 611.530 casos da doença. Os municípios que mais apresentaram registros nas últimas 24h foram: João Pessoa (49), Campina Grande (25), Água Branca (10) e Cacimba de Dentro (4).

A faixa etária com maior índice de casos confirmados nas últimas 24h compreende indivíduos entre 30 e 39 anos, sendo 13 casos em mulheres e 09 em homens. Foram registrados 03 óbitos nas últimas 24h. As vítimas são todas mulheres, com idade entre 67 e 81 anos, residentes nos municípios de João Pessoa (2) e Pocinhos (1). Cardiopatia foi a comorbidade mais comum. Agora a Paraíba totaliza 10.239 óbitos por covid-19. No momento, o estado segue com 02 óbitos em investigação.

