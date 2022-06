DPE-PB determina retorno do uso obrigatório de máscaras

O defensor público-geral da Paraíba, Ricardo Barros, determinou o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as unidades da Defensoria Pública do Estado.

A Portaria com a medida foi publicada na edição desta terça (21) do Diário Oficial Eletrônico da DPE-PB e se deve ao aumento do número de casos de Covid-19 em todo o estado, motivado pela disseminação da variante ômicron do vírus SARS-CoV-2.

O texto ressalta que o uso deve ser feito por defensores, servidores e assistidos, condicionando o acesso aos ambientes da instituição ao uso do equipamento de proteção individual. Também se determina a disponibilização de álcool em gel ou álcool a 70% em todos os setores da Defensoria Pública.

Os defensores e servidores que testarem positivo devem comunicar o fato de forma imediata a Defensoria Pública. A medida entra em vigor a partir desta terça-feira (21).

Fonte: F5