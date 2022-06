Primeira semana d’O Maior São João do Mundo gera mais de 7 toneladas de material reciclável

O Maior São João do Mundo completa sua primeira semana de evento em 2022 com a conquista de ter transformado mais de 7 toneladas de resíduo em material reciclável. Esse trabalho foi possível graças aos 40 catadores que estão trabalhando na festa pelo Recicla São João. A coleta de latas, papéis, plásticos e papelões proporciona, além de uma festa mais bonita e ecológica, uma destinação ambientalmente responsável para os resíduos produzidos e também uma renda extra para os catadores envolvidos no projeto, já que além do salário eles também são beneficiados com o valor gerado com a coleta.

“Esses dois anos sem São João foram muito ruins, pois a gente não tinha tanto material para reciclar. Quando tudo acaba a gente consegue por volta de R$ 1.500 a R$ 2.000 para cada só com a coleta, fora o salário. A gente fica mais alegre pois leva o sustento pra casa e as pessoas reconhecem que o trabalho da gente é importante”, disse Paulo Victor, que trabalha na fiscalização.

Por meio da coleta seletiva, uma média de uma tonelada de resíduo reciclável têm sido separados diariamente. Pela quantidade de material gerado, de acordo com a coordenadora e responsável pelo projeto, Rafaela Oliveira, a unidade de triagem já estava quase sem espaço. “Já fizemos o carregamento de um caminhão de papelão, o resíduo reciclável ocupa muito espaço. Estávamos quase sem espaço, então já enviamos para a indústria”, alegrou-se a coordenadora.

Maria José, que é catadora no São João há 3 anos, comentou como esse número é importante. “Quanto mais a gente coletar, melhor. Cada um da gente trabalha em uma cooperativa e com essa forma de reciclagem vem um dinheirinho a mais para a gente ajudar a família”, disse Maria.

O total de material recuperado, durante os 7 dias de evento, foram 7.349 kg de resíduos recicláveis, entre eles estão produtos e embalagens de papel, papelão, plásticos e metais. Além disso, já foram destinadas 770 garrafas de vidro.