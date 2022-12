Criança que foi atropelada na BR-230 tem morte encefálica e família decide doar órgãos, em João Pessoa

By

A criança de 10 anos que ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e uma moto na última sexta-feira (9) no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, teve morte encefálica nesta segunda-feira (12), conforme o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. A família da criança optou pela doação de órgãos. Via G1

Ela estava internada no Hospital de Trauma, na capital paraibana, desde o acidente. A unidade informou que o protocolo de morte encefálica foi aberto na tarde do domingo (11) e se encerrou na madrugada de desta segunda, por volta das 2h09. O corpo da vítima já foi liberado para capitação dos órgãos.

No acidente, um carro bateu contra a moto onde vinham a criança e o padrasto. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O médico que atendeu a ocorrência, Jhayme Farias, relatou que encontrou a criança inconsciente, com um quadro de traumatismo crânio-encefálico grave.

O padastro da criança segue internado na unidade, com quadro clínico estável.

Fonte: Primeiras noticias