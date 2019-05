Terceira “Corrida do Bem” leva multidão às ruas de campina em dia de esporte e solidariedade

Cerca de dois mil e quinhentos atletas participaram neste domingo, 05, da 3ª “Corrida do Bem”, evento promovido pelo Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP). A corrida nasceu da iniciativa do então deputado e hoje chefe de gabinete da prefeitura de Campina Grande, Bruno Cunha lima. A competição teve percurso de três, cinco e dez quilômetros, com saída e chegada na Superintendência de trânsito e Transportes Públicos (STTP).

A “Corrida do Bem” foi realizada em parceria com a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) da Prefeitura de Campina Grande. O evento marcou o domingo dos campinenses, visto que, uniu esporte e solidariedade.

André Nascimento da Silva conquistou o primeiro lugar nos dez quilômetros masculino; Robson Pierre Lima Brito com o segundo lugar. Enquanto Paulo Sérgio ficou com a 3ª colocação. Já no feminino, também nos dez quilômetros, venceram Leila Cristina da Silva, Edilene Guedes de Lima e Erliene Araújo Freire, pela ordem em 1º, 2º e 3º lugares.

Nos cinco quilômetros do masculino, a primeira colocação ficou com Adriano José dos Santos. Wanderson Nunes ficou em 2º lugar e Alexandre dos Santos Silva, com o 3° lugar. No mesmo percurso, Ana Claudia Silva Cruz, Daiana Justino e Geanne Gomes Barbosa, pela ordem, foram às três primeiras colocadas.

No percurso de três quilômetros, José de Assis dos Santos, Lucinaldo de Souza e Edigelson Barros Almeida, foram na sequência, os três primeiros colocados. Já Daniella Ivna Guedes do Nascimento, Dayanne dos Santos Araújo e Rosário Davi Cordão, ficaram com as primeiras colocações no feminino.

Os cadeirantes Hemerson Teixeira Costa, Charles Julian Lopes de Menezes Sousa e Fábio Andrade Farias foram os vencedores das três primeiras posições.

O presidente da FAP, Derlopidas Neves , disse que a venda de kits para a 3ª “Corrida do Bem” para os atletas campinenses e de outros municípios foi de grande importância, visto que, a instituição precisa muito do apoio da população. Ele frisou que, a partir de agora, começa o planejamento para a corrida do próximo ano e que outras ações para envolver a população também serão feitas.

O atual presidente da FAP lembrou do ex-presidente da instituição, o publicitário Helder Macêdo, que faleceu recentemente. “É uma grande responsabilidade para a nova diretoria, dar continuidade ao legado que o professor Helder deixou para a FAP, ele era uma pessoa correta, um homem que fez muito pela instituição”, comentou Derlopidas.

O secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, destacou a organização e o sucesso da 3ª “Corrida do Bem”. Ele fez questão de frisar a participação e a presença da prefeitura campinense, através de vários órgãos neste evento solidário indo do planejamento do percurso, passando pela entrega dos kits até a execução final.

“Esta prova, está colocando nas ruas de nossa cidade o maior número de participantes em uma corrida de rua, isto é fantástico, é brilhante por ter um fim de solidariedade, esta taxa que foi paga por estas pessoas conscientes está indo para uma grande causa, ajudar pessoas no setor de quimioterapia da FAP”, ressaltou Teles.

