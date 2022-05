DNOCS vai reduzir vazão da comporta do Açude de Boqueirão, de 2.000 para 200 litros por segundo

By

DNOCS vai reduzir vazão da comporta do Açude de Boqueirão, de 2.000...

O diretor do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), em Boqueirão, Evandro Pereira, comunicou à imprensa que na manhã desta quarta-feira (11), estará reduzindo a capacidade da vazão da válvula dispersora do Açude Epitácio Pessoa, que atualmente está liberando 2.000 litros de água por segundo. De acordo com Evandro, a válvula vai liberar apenas 200 litros por segundo, por tempo indeterminado.

As águas que saem na válvula seguem para o Rio Paraíba e atende comunidades ribeirinhas e a Barragem de Acauã. O Açude de Boqueirão seguem recebendo água da Transposição do Rio São Francisco, pelo eixo leste, que sai de Monteiro.

O Açude Epitácio Pessoa é responsável pelo abastecimento de Campina Grande e outras 20 cidades. Atualmente o manancial está com 27,72% de sua capacidade.

Fonte: Blog do Bruno Lira