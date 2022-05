Polícia Ambiental apreende mais de 90 aves silvestres em Guarabira, na PB

Sob orientação do Núcleo de Inteligência do próprio BPAmb, as equipes policiais realizaram a fiscalização para coibir o comércio ilegal de aves silvestres. No local, foram apreendidos os animais e um homem, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso pelo crime de homicídio, foi preso pelo comércio de espécies da fauna silvestre nativa sem autorização ambiental.