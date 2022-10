By

O teto do parque de eventos Poeta José Laurentino, desabou na tarde de ontem (29), em Puxinanã.

Nas imagens, é possível acompanhar como ficou o local após o incidente. No momento do ocorrido, não havia ninguém no espaço. O local é utilizado para realização de eventos públicos e privados, assim como feiras.

A perícia deve indicar a causa do acidente, o espaço segue sem uso e cercado. Fonte: portal exclusivo PB