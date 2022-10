João Azevêdo vota em João Pessoa e pede que os eleitores da Paraíba promovam um dia “de muita paz, respeito e harmonia”

O governador João Azevêdo votou na manhã deste domingo (30) em uma escola localizada no bairro do Bessa, em João Pessoa e na ocasião conversou com a imprensa sobre o dia de hoje e a sua campanha.

O gestor pediu aos eleitores paraibanos que hoje seja um dia de paz, respeito e harmonia, mesmo entre aqueles que pensam diferente.

“Primeiramente como governador espero que tenhamos um dia de muita paz, de muito respeito, de muita harmonia, fazer com que as pessoas entendam que é preciso conviver e aprender a conviver com pessoas que pensam diferente, isso é fundamental na democracia, eu espero e torço para que a gente tenha um dia de eleição dedicado à democracia e com muita paz” disse.

Sobre a campanha o gestor estadual demonstrou confiança no resultado das urnas.

“Nós fizemos uma campanha alegre, descontraída que levou a mensagem que queríamos levar, tivemos condições de mostrar quanto o estado avançou durante todo esse tempo e tenho certeza que a mensagem chegou aos corações dos paraibanos, não tenho dúvida que teremos uma grande vitória” declarou.

