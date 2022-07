Quadrilhas juninas e grupos folclóricos animam a Pirâmide no penúltimo sábado d’O Maior São João do Mundo

Cores e a alegria da cultura popular agradam turistas e campinenses

A noite deste sábado, 2, foi animada por cinco quadrilhas juninas e grupos folclóricos que se apresentaram na Pirâmide do Parque do Povo, em Campina Grande. São representações da cultura popular que costumam atrair muitos turistas para O Maior São João do Mundo.

A festa começou com o Grupo Raízes, que apresentou o boi-bumbá, manifestação cultural do Pará. Em seguida, três dançarinas do Centro Cultural Lourdes Ramalho mostraram a dança tribal do Grupo Ônix.

Três quadrilhas mostraram as cores e vibrações do espetáculo mais assistido durante o Maior São João do Mundo. A Junina Raízes do Paó, da cidade de Alagoa Grande foi a primeira a encantar o público.

Logos após, a Junina Flor de Lampião, do bairro de José Pinheiro, em Campina Grande, fez uma mostra festiva. O grupo Cangaceiras de Lampião, de João Pessoa, trouxe um xaxado com idosos.

Por último, a Quadrilha Coronel José Lins, da cidade de Pilar, que tem 23 anos de estrada, encerrou a noite com muito entusiasmo. Os festejos da Pirâmide são realizados pela Prefeitura de Campina Grande por meio.