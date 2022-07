Sine CG oferece 35 novas oportunidades de emprego para esta semana

By

Maioria das vagas é oferecida para pessoas com deficiência, para o cargo de embalador, sem exigir experiência comprovada

O Sine de Campina Grande oferece 35 novas vagas para contratação de profissionais. Os interessados nas vagas disponíveis podem procurar o Sine Municipal de forma online, pelo instagram @sinemunicipalcg.

O link na bio contém os seguintes serviços: Novo Cadastro e/ou Atualização Cadastral //forms.gle/h8 yVfRj2eCNurJij6 e o Cadastro de Currículo Online //forms.gle/ehtTJ Hd2zXovA1Pu5. É importante que os campos sejam preenchidos com todas as informações solicitadas no formulário.

Os trabalhadores que necessitam solucionar questões do Seguro Desemprego devem procurar o Sine Estadual. Essa medida é temporária. O Sine-CG segue em atividade home office, por conta de providências na parte elétrica do Museu de Ciência e Tecnologia.

Para as vagas ofertadas para pessoas com deficiência (PCD), os interessados devem apresentar a documentação formal, adicionando o laudo médico atualizado há pelo menos 3 meses.

Estão à disposição dos trabalhadores em Campina Grande as seguintes vagas:

Auxiliar de cozinha (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Açougueiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Bordador a máquina (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência comprovada) 1 vaga

Cozinheiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Embalador (Ensino fundamental incompleto + Pessoa Com Deficiência + laudo médico atualizado) 10 vagas

Costureira Industrial (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada) 1 vaga

Estágio em rotinas administrativas (cursando ensino médio ou algum curso voltado para gestão empresarial ou técnico em adm + habilidade com computador e planilhas) 10 vagas

Jardineiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de Loja (ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada) 3 vagas

Operador dos Serviços Gerais (ensino fundamental incompleto completo + 6 meses de experiência na função ) 4 vagas

Recepcionista de hospital (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Fonte: Ascom