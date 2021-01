COVID-19: Técnico de enfermagem que dormia no terraço para não infectar a mãe será o primeiro a receber vacina em Campina Grande

Joseildo Batista foi escolhido pelo prefeito Bruno Cunha Lima pela força do exemplo nos momentos iniciais da pandemia



O técnico em Enfermagem Joseildo Batista, servidor da Secretaria de Saúde de Campina Grande, foi escolhido pelo prefeito Bruno Cunha Lima para ser a primeira pessoa em Campina Grande a ser vacinada contra a Covid-19 no Município.

Joseildo Gomes, 33, chamou a atenção da Secretaria de Saúde do Município por, nos primeiros momentos de enfrentamento da doença em Campina Grande, ter-se mantido como um dos exemplos da linha de frente. A decisão do profissional de saúde em dormir no terraço da casa para não infectar a mãe asmática, com problemas de pressão e vitima de um infarto foi destaque na mídia nacional e na BBC, em abril de 2020.

Para Bruno Cunha Lima, Joseildo tornou-se o símbolo de todo o empenho do poder público municipal em Campina Grande para enfrentar e controlar a Covid-19, principalmente com a exposição de risco dos profissionais daninha de frente.

Fonte: Codecom