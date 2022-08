Funcionário de empresa de internet sofre descarga elétrica, fica pendurado em poste e é salvo por colegas, na manhã desta quarta-feira (03), em Patos. VÍDEO

By

Um funcionário de uma empresa de internet sofreu uma descarga elétrica enquanto realizava serviços em um poste na manhã desta quarta-feira, dia 03 de julho, na Rua Pedro Firmino, em frente ao Posto de Combustíveis Beira Rio, aqui em Patos.

Nossa equipe se dirigiu até o local e segundo foi informado, o homem, identificado por Cleiton Silva, idade não revelada, estava realizando uma manutenção na linha, quando acabou encostando na rede de média tensão e sofreu a descarga elétrica, ficando pendurado na escada de cabeça para baixo.

Funcionários de uma empresa de telefonia que estavam realizando serviços em uma rua próxima, ouviram o barulho e rapidamente se dirigiram até o local. De imediato, os mesmo subiram no poste e removeram Cleiton, antes que o pior acontecesse.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros, foram acionados e estiveram no local fazendo os primeiros atendimentos. De acordo com a equipe do SAMU, apesar da gravidade, Cleiton estava bem e foi levado para o Complexo Hospitalar Regional de Patos.

Fonte: Patosonline