O governador não conseguiu mas Pollyanna vai pedir ao Republicanos para deixar Efraim

By

Pollyanna Dutra vai procurar o Republicanos para tentar o apoio na sua corrida ao Senado Federal. A socialista disse que irá telefonar para Hugo Motta na tentativa de conseguir uma mudança de planos do deputado federal, líder o partido.

Além de do parlamentar, Pollyanna vai bater na porta do prefeito da Capital Cícero Lucena. “Com certeza, vou procurá-lo, ele tem modelo de gestão na Paraíba”, disse.

Se o próprio governador não conseguiu retirar o apoio do Republicanos a Efraim, será que Pollyanna consegue ?

Fonte: F5