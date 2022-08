Homens armados de pistola tentam praticar sequestro no município de Pombal; suspeitos continuam foragidos

Uma tentativa de sequestro foi praticada por quatro indivíduos armados na manhã desta quarta-feira (03), no bairro Levi Olímpio, no município de Pombal, interior da Paraíba.

De acordo com informações, um popular identificado como Marcos Dorian Almeida de Lucena, seguia em uma motocicleta quando teria sido surpreendido por cerca de quatro indivíduos armados de pistola, e que estavam em um veículo de cor preta. Os criminosos tentaram lhe sequestrar colocando dentro do carro, porém a vítima reagiu a ação dos assaltantes e gritou pedindo ajuda.

Populares que estavam na hora do ocorrido, tentaram se aproximar e os indivíduos desistiram de praticar o suposto sequestro, foragindo em seguida tomando destino ignorado. Segundo informações, Marcos Dorian empresta dinheiro a pessoas na cidade de Pombal, e em contato com a polícia, ele afirmou que possivelmente alguém “passou a fita”, tendo em vista ele já ter sido vítima de um sequestro no ano de 2021, no mesmo município.

Diligências foram realizadas pela cidade por parte da Polícia Militar, porém sem êxito na captura dos bandidos. Um Boletim de Ocorrência foi realizado na delegacia de Polícia Civil, para que as investigações tenham continuidade.

Fonte: Debate Paraíba