Fundação PB Saúde divulga novos editais de convocação do concurso e do Processo Seletivo

Fundação PB Saúde divulga novos editais de convocação do concurso e do...

A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) publicou dois novos chamamentos de aprovados: um referente ao Concurso Público 001/2021, e outro ao Processo Seletivo 001/2022. As listas podem ser consultadas no site da Fundação e na edição do DOE desta quarta-feira (3). Os trabalhadores devem ficar atentos ao prazo de envio dos documentos que segue até a próxima sexta-feira (5), às 23h59m, para ambos os editais. As convocações destinam-se ao preenchimento do quadro funcional do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, primeira unidade gerenciada pela Fundação.

No caso do concurso, foram convocadas pessoas aprovadas para os cargos de Assistente Administrativo, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Contador, Copeiro, Enfermeiro, Enfermeiro Intensivista Adulto, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta Intensivista Adulto, Nutricionista, Odontologia (Cirurgião Dentista), Terapeuta Ocupacional, Ecólogo, Técnico em Informática e Médico Infectologista. Estes profissionais devem enviar os documentos para admissão, por meio do formulário eletrônico disponível em: //tinyurl.com/ConcursoPublico-PBSAUDE.

Já os aprovados no Processo Seletivo convocados nesta 3ª chamada são para os cargos de Médico – Anestesiologista, Estoquista, Médico da Medicina Intensiva Adulto e Enfermeiro (Hemodinâmica), e também devem enviar os documentos, por meio do formulário eletrônico disponível em: //tinyurl.com/ProcessoSeletivo-PBSAUDE.

Em caso de dúvidas, há uma Central de Atendimento que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30m, através do telefone (83) 3229-9103. No site da Fundação (//www.pbsaude.pb.gov.br/) encontra-se disponível a lista de admissão com a relação dos documentos exigidos.

De acordo com o diretor administrativo, Girlando Gomes, após o envio, os documentos seguem para a fila de conferência, considerando os critérios estabelecidos nos editais publicados. “A agilidade desse método on-line tem nos garantido brevidade nas contratações. Os convocados que enviam corretamente a documentação de acordo com o checklist de admissão, já realizam o exame médico, e após o resultado, em curto período de tempo já está assinando o contrato e iniciando a escala de trabalho”, ressaltou.

O concurso 001/2021 da PB Saúde tem validade de 24 meses, podendo ser prorrogável por mais 24 meses, a contar da data de homologação. O Processo Seletivo 001/2022 tem a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da homologação, e pode ser prorrogado por igual período, a critério da Fundação.

A convocação dos candidatos é feita conforme a necessidade do serviço, obedecendo criteriosamente à ordem de classificação. Todas as publicações são feitas no site da PB Saúde e também no DOE-PB, sendo de responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das convocações.