Governo Bolsonaro corta verbas de apoio para Sistema Adutor do Brejo

No apagar das luzes do governo Bolsonaro, o Ministério da Economia decidiu cortar parte das verbas destinadas para o apoio à Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica visando a Construção do Sistema Adutor do Brejo, na Paraíba. A portaria, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, coloca um corte de R$ 50.428 no projeto. Segundo o governo, a medida é necessária para a suplementação de créditos em outras áreas.

O Sistema Adutor do Brejo é uma obra do Governo da Paraíba e beneficiará a população das cidades de Esperança, Remígio, Arara, Montadas e Areial, além do Distrito de Campinote, regiões que estão inseridas no sistema integrado Nova Camará, com água advinda do R-9 pertencente ao sistema de Campina Grande.

O corte por parte da gestão federal pode ser até considerado como um valor irrisório. Mas, se observada a frequência de bloqueios e retaliações com a Paraíba, se torna gigante. Basta refletir o que aconteceu recentemente com obras importantes, como o cancelamento de recursos para triplicação da BR-230, e a suspensão da Operação Carro-Pipa.

Trágico fim.

Fonte: MaisPB