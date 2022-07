VARÍOLA DOS MACACOS: Saúde descarta caso suspeito na Paraíba, mas segue em alerta

O caso suspeito de varíola dos macacos na Paraíba foi descartado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), a informação foi repassada pela secretária Renata Nóbrega em entrevista à rádio Jovem Pan João Pessoa, nesta terça-feira (5). Apesar de não ter casos confirmados, a secretária afirmou que se preocupa com as notificações do Rio Grande do Norte.

O primeiro caso de varíola dos macacos foi confirmado no estado vizinho na última sexta-feira (1º). Três dias depois, nesta segunda (4), foi registrada mais uma notificação de paciente com suspeita da doença.

“Na Paraíba nós não temos casos suspeitos da varíola dos macacos. Nós tivemos uma sinalização de um caso possível, mas não se confirmou. De toda forma, como nós estamos no período chuvoso, com maior circulação de doenças respiratórias, o uso de máscara nessa perspectiva vai colaborar no trabalho de prevenção”, disse a secretária.

Fonte: F5