Cantora Elba Ramalho encerra a edição do Arraiá de Cumpade 2022

Festa também teve a apresentação do Cumpade João e banda, além da presença de poetas declamadores de poesias e a valorização da cultura do Nordeste

A cantora Elba Ramalho foi a atração principal do ‘Arraiá de Cumpade’ 2022 deste sábado (02). O evento aconteceu em sua 10ª edição na Fazenda Olho D’Água, localizada em Galante, distrito de Campina Grande e também contou com as apresentações do Forró Lampejo e Forró Campina. A cantora Elba Ramalho trouxe seus principais sucessos que contagiaram a todos. Entre as canções estava “Olha pro Céu meu amor”, que marca a história do São João do Nordeste e, especialmente, de Campina Grande. O anfitrião, Cumpade João, que também se destaca como mestre da gastronomia nordestina, fez uma belíssima apresentação, reunindo muito forró e outros ritmos como o maracatu e o frevo, homenageando toda a cultura popular.

Quem também marcou presença no espaço foi o poeta Virgulima de Campina e a poetisa Anne Karolyne. Juntos, eles declamaram poesias e enalteceram em versos as tradições nordestinas, convidando os turistas para valorizar a cultura da região.

Nos dias anteriores, outros grandes artistas marcaram presença no Arraiá de Cumpade, a exemplo de Walquiria Santos, Dorgival Dantas e Flávio José.

O Arraiá de Cumpade é promovido pela Mais Brasil Turismo, em parceria com a Casa de Cumpade e com apoio da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) e do projeto Bom é na Feira. O Arraiá também é referenciado pelo Ministério do Turismo como um dos principais eventos juninos do país.