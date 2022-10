Lula anuncia apoio a João Azevêdo: “um parceiro de verdade”; veja vídeo

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manou na noite nesta quarta-feira (5), uma mensagem ao povo paraibano, anunciando seu apoio à reeleição do governador João Azevêdo (PSB) neste segundo turno das eleições.

“Eu quero dizer à Paraíba, de coração, que todas as pessoas que votaram em mim e acreditam que a gente pode transformar a Paraíba e o Nordeste que votem no companheiro João, porque além de ele ser o governador de verdade, ele vai ser um parceiro de verdade, pois vamos ganhar as eleições, com fé em Deus, para construir um estado mais próspero e mais desenvolvido com a ajuda de João. No dia 30 de outubro, vamos votar 40 para governador e 13 para presidente”, declarou Lula.

Fonte: Ascom