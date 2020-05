Ministro da Saúde visita Amazonas para conferir situação da Covid-19 no estado

O ministro da Saúde, Nelson Teich, e o secretário-executivo da pasta, Eduardo Pazuello, desembarcaram neste domingo (3) em Manaus, onde vão participar de uma série de compromissos no estado do Amazonas. Também integra a comitiva uma representante da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

O Amazonas está em sinal de alerta devido ao grande número de casos da Covid-19. Em coletiva de imprensa ao lado do governador do estado, Wilson Lima, o ministro da Saúde destacou que o trabalho conjunto entre os governos federal e estadual será primordial para combater à doença.

“A única forma de ajudar a sociedade e salvar o maior número de pessoas é trabalharmos todos juntos, de forma planejada e estruturada”, disse.

Além do governador do estado, a comitiva do Ministério da Saúde também vai se reunir com outras autoridades do estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. Nelson Teich, afirma que o Ministério da Saúde busca sempre antecipar os locais onde a Covid-19 possa atingir uma alta incidência.

“Mapeamos o Brasil inteiro, de forma detalhada, conseguimos antecipar locais onde possivelmente a doença vai crescer rápido e sobrecarregar o sistema.”

Segundo o Ministério da Saúde, o Amazonas é atualmente o segundo estado com a maior incidência do novo coronavírus, atrás apenas do Amapá. Por lá, já foram registrados quase 7,2 mil casos da doença e 584 mortes.

Para mais informações sobre a Covid-19, acesse coronavirus.saude.gov.br.

Fonte: Agência do Rádio