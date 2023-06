Após pedido de Lula, Caixa suspende tarifa de Pix para pessoas jurídicasCaixa

By

Após o presidente Lula (PT) pedir que a Caixa Econômica Federal suspendesse a cobrança de tarifa para transferências via Pix em contas de pessoas jurídicas, o banco acatou a decisão nesta terça-feira (20), informa o portal g1.

Em nota, a Caixa afirma que a suspensão se dá para que os clientes tenham mais tempo de se adaptar à nova regra: “A medida visa ampliar o prazo para que os clientes possam se adequar e receber amplo esclarecimento do banco sobre o assunto, dada a proliferação de conteúdos inverídicos que geraram especulação. A decisão da Caixa de cobrar pelo serviço estava definida desde o ano passado e não foi executada devido à necessidade de adequação dos sistemas internos”.

A cobrança passaria a valer a partir de 19 de julho e não afetaria pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs). Vale lembrar que todos os outros bancos já cobram taxa sobre transferências Pix de contas de pessoas jurídicas e tal prática está em conformidade com a Resolução Nº 30/2020 do Banco Central do Brasil, de 22 e outubro de 2020.

Fonte: Brasil 247