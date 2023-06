Operação da Polícia Federal combate esquema de pirâmide financeira nas regiões do Seridó, Curimataú e Agreste da PB

By

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), a “Operação Sarcófago”, com o objetivo de combater esquema criminoso com golpe de “pirâmide financeira” em município das regiões do Agreste, Seridó e Curimataú da Paraíba.

A ação conta com a participação de 44 policiais que cumpriram 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal de Campina Grande nos municípios de Algodão da Jandaíra, Barra de Santa Rosa, Nova Palmeira e Campina Grande.

O nome da operação remete a um objeto que comumente é localizado no interior das pirâmides.

A investigação iniciou quando a PF em Campina Grande recebeu notícia de crime relacionado à prática de conduta popularmente conhecida por pirâmide financeira, e que estaria sendo praticada, principalmente, no município de Barra de Santa Rosa.

Segundo restou apurado, o esquema criminoso consistia na oferta pública de rendimentos mensais extraordinários para investidores que aplicassem recursos em operações no mercado de apostas esportivas.

A atividade teria perdurado entre os anos de 2020 a 2022, quando então por desavença entre os sócios, teria sido encerrada sem o ressarcimento dos prejuízos causados as pessoas que aportaram recursos.

Os investigados responderão pelos crimes de emissão de valor mobiliário sem prévio registro junto à Comissão de Valores Mobiliários, operar sem autorização instituição financeira, associação criminosa e estelionato, podendo as penas chegarem a até 20 anos.